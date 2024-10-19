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Израиль

ЦАХАЛ вновь призвал не распространять ложные слухи о спасении заложников

время публикации: 19 октября 2024 г., 15:11 | последнее обновление: 19 октября 2024 г., 15:11
Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари.
Oren Ben Hakoon/Flash90

На фоне продолжающегося распространения слухов о спасении заложников пресс-служба ЦАХАЛа вторично заявляет, что эти сообщения не соответствуют действительности. С просьбой не распространять ложные слухи к населению обратился пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари.

Накануне в ЦАХАЛе заявили: "В последние часы распространяются необоснованные слухи о спасении заложников. Армия обороны Израиля просит общественность доверятьь только официальным заявлениям и избегать распространения ложных слухов, которые причиняют моральный ущерб семьям похищенных".

Израиль
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