МАДА уточняет данные о погибшем и раненых в результате ракетных обстрелов севера в первой половине субботы, 19 октября. Как уже сообщалось, возле Акко погиб мужчина в возрасте 51 года, не успевший выйти из машины в момент обстрела.

Всего в разных районах севера страны пострадали 14 человек. Двое из них в состоянии средней тяжести, восемь – в легком. Четверым медицинская помощь понадобилась для выведения из шокового состояния.