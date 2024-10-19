x
19 октября 2024
|
последняя новость: 18:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 октября 2024
|
19 октября 2024
|
последняя новость: 18:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

МАДА уточняет данные о погибшем и раненых в результате ракетных обстрелов севера

время публикации: 19 октября 2024 г., 14:52 | последнее обновление: 19 октября 2024 г., 15:03
МАДА уточняет данные о погибшем и раненых в результате ракетных обстрелов севера
Пресс-служба МАДА

МАДА уточняет данные о погибшем и раненых в результате ракетных обстрелов севера в первой половине субботы, 19 октября. Как уже сообщалось, возле Акко погиб мужчина в возрасте 51 года, не успевший выйти из машины в момент обстрела.

Всего в разных районах севера страны пострадали 14 человек. Двое из них в состоянии средней тяжести, восемь – в легком. Четверым медицинская помощь понадобилась для выведения из шокового состояния.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 октября 2024

В результате ракетного обстрела Акко погиб мужчина