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Израиль

Недалеко от Эйлата перехвачен беспилотник, летевший с востока

время публикации: 19 октября 2024 г., 21:37 | последнее обновление: 19 октября 2024 г., 21:37
Недалеко от Эйлата перехвачен беспилотник, летевший с востока
Ayal Margolin/Flash90

Вскоре после 21:00 из Эйлата поступили сообщения от местных жителей, что в городе был слышен взрыв, а над морем многие видели перехват беспилотника. Сигнала тревоги в городе не было.

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила факт перехвата беспилотника, летевшего в сторону израильской территории с востока.

Военные подчеркивают, что угроза была ликвидирована до того, как пересекла границу Израиля.

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