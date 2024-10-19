Недалеко от Эйлата перехвачен беспилотник, летевший с востока

Вскоре после 21:00 из Эйлата поступили сообщения от местных жителей, что в городе был слышен взрыв, а над морем многие видели перехват беспилотника. Сигнала тревоги в городе не было.

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила факт перехвата беспилотника, летевшего в сторону израильской территории с востока.

Военные подчеркивают, что угроза была ликвидирована до того, как пересекла границу Израиля.