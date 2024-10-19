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Израиль

Бывший гендиректор SodaStream пообещал жителям Газы 100 тысяч долларов за заложника

время публикации: 19 октября 2024 г., 21:29 | последнее обновление: 19 октября 2024 г., 21:29
Даниэль Бринбаум
кадр из видео

Бывший гендиректор SodaStream Даниэль Бринбаум обратился к "хорошим людям из сектора Газы" с просьбой помочь освободить израильских заложников.

Он пообещал заплатить за каждого похищенного израильтянина 100 тысяч долларов наличными или в биткоинах. Он отметил, что предложение будет действительным в течение ближайших 24 часов, а также опубликовал номер телефона: 972-52-3224996.

Бринбаум отметил, что его предложение является дополнением к обещанию Биньямина Нетаниягу, которое было дано после ликвидации Яхья Синуара: тот, кто вернет заложников и сложит оружие, получит возможность выехать из сектора Газы и остаться в живых.

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