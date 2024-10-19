Двое военнослужащих ЦАХАЛа погибли на севере сектора Газы

Разрешены к публикации имена двух военнослужащих ЦАХАЛа, погибших в бою на севере сектора Газы.

Старший сержант Офир Беркович, 20 лет, из Модиин-Макабим-Реут, боец 52-го батальона 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель";

Сержант Элишай Янг, 19 лет, из Димоны, боец 52-го батальона 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель".

В том же бою тяжело ранен офицер 52-го батальона 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель".

Также сообщается, что на границе с Ливаном тяжелое ранение получил офицер 53-го батальона 188-й бронетанковой бригады "Бараак".

С начала наземной операции в Газе (с 27 октября 2023 года) на разных фронтах погибли 364 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, около границы с Ливаном и в Ливане, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 744 военнослужащих ЦАХАЛа.