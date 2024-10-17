Пятеро военнослужащих ЦАХАЛа погибли в Южном Ливане

Разрешена к публикации информация о том, что в бою с террористами "Хизбаллы" на юге Ливана погибли пятеро военнослужащих ЦАХАЛа. Опубликованы имена погибших:

Майор Офек Бахар, 24 года, из Нес-Ционы, командир роты спецназа "Голани"

Старший лейтенант Эльад Симан Тов, 23 года, из Цофим, командир группы "Голани"

Сержант Эльяшив Эйтан Видер, 22 года, из Иерусалима, командир отряда "Голани"

Сержант Яаков Гилель, 21 год, из Иерусалима, боец "Голани"

Сержант Иегуда Дрор Яалом, 21 год, из Хеврона, боец "Голани.

Известие о гибели военнослужащих передано их близким.

В том же бою тяжелые ранения получили боевой офицер и два бойца подразделения "Голани".

В секторе Газы в среду, 16 октября, в бою с террористами был ранен боец 450-го батальона бригады "Бислах". Боец 12-го батальона бригады "Голани" получил тяжелое ранение в бою с террористами на юге Ливана. В ходе еще одного инцидента на юге Ливана тяжелые ранения получили офицер-резервист и два бойца резервного батальона 8173 бригады "Эциони" военно-инженерного подразделения, и резервист батальона 8173 бригады "Эциони" подразделения логистики.