Силы 98-й дивизии ведут боевые действия в глубине территории южного Ливана

Силы 98-й дивизии (55-й резервной бригады, бригады "Цанханим" и спеподразделения "Яалом") ведут боевые действия в глубине территории южного Ливана, обнаруживая и уничтожая оружие, боевую технику и боеприпасы террористов "Хизбаллы".

Бойцы 7-й бригады атаковали оперативный штаб и наблюдательный пункт "Хизбаллы", где осуществлялось планирование нападений на населенные пункты Верхней Галилеи.