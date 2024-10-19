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Израиль

Силы 98-й дивизии ведут боевые действия в глубине территории южного Ливана

время публикации: 19 октября 2024 г., 15:39 | последнее обновление: 19 октября 2024 г., 16:17

Силы 98-й дивизии (55-й резервной бригады, бригады "Цанханим" и спеподразделения "Яалом") ведут боевые действия в глубине территории южного Ливана, обнаруживая и уничтожая оружие, боевую технику и боеприпасы террористов "Хизбаллы".

Бойцы 7-й бригады атаковали оперативный штаб и наблюдательный пункт "Хизбаллы", где осуществлялось планирование нападений на населенные пункты Верхней Галилеи.

Израиль
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