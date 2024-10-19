Разрешено к публикации: в больнице скончался старшина резерва Ишай Гринбаум

Разрешено к публикации: в больнице умер старшина резерва Ишай (Нетанель) Гринбаум, 38 лет, из Лода, боец 5030-го батальона 288-й бригады "Алон". Был тяжело ранен 9 октября в бою на юге Ливана.

С начала наземной операции в Газе (с 27 октября 2023 года) на разных фронтах погибли 365 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, около границы с Ливаном и в Ливане, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 745 военнослужащих ЦАХАЛа.