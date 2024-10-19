Видео ЦАХАЛа: за несколько часов до атаки на Израиль Синуар вместе с семьей спрятался в туннеле

На видео, обнародованном пресс-службой ЦАХАЛа, можно увидеть, как за несколько часов до начала атаки на Израиль, Яхья Синуар вместе с семьей готовится к длительному и комфортному пребыванию в туннеле.

На видео с камеры наблюдения в туннеле запечатлено, как 6 октября в 22:44 Яхья Синуар и члены его семьи носят в туннель продукты, матрасы, одеяла. Они также принесли и установили в туннели плазменный телевизор.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари, комментируя это видео сказал: "Даже вечером накануне резни Синуар был занят своим личным выживанием и выживанием членов своей семьи. На видео можно увидеть, как он и члены его семьи спускаются в подземный комплекс под их домом 6 октября, за несколько часов до начала нападения. Несколько часов он и его сын ходят вверх-вниз, запасаясь едой, плазменным телевизором, матрасами".