x
19 октября 2024
|
последняя новость: 18:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 октября 2024
|
19 октября 2024
|
последняя новость: 18:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В канцелярии Нетаниягу подтвердили, что вражеский БПЛА был запущен в сторону резиденции премьера

время публикации: 19 октября 2024 г., 10:17 | последнее обновление: 19 октября 2024 г., 10:33
В канцелярии Нетаниягу подтвердили, что вражеский БПЛА был запущен в сторону резиденции премьера
Noam Revkin Fenton/Flash90

Примерно через два часа после сообщения о попадании вражеского дрона в одно из зданий в Кейсарии, в канцелярии Нетаниягу подтвердили, что беспилотник был запущен в сторону резиденции премьер-министра.

Биньямин Нетаниягу и его супруги в этот момент в здании не было.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Отмечается, что по неизвестной причине в районе Кейсарии не сработала воздушная тревога.

В 08:17 пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что за последние часы было зафиксировано проникновение в Израиль из Ливана трех БПЛА, два из них были перехвачены, третий врезался в одно из зданий в Кейсарии.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 октября 2024

ЦАХАЛ: за последние часы зафиксировано проникновение в Израиль из Ливана трех БПЛА
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 октября 2024

ЦАХАЛ подтвердил: в районе Кейсарии упал БПЛА