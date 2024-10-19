В канцелярии Нетаниягу подтвердили, что вражеский БПЛА был запущен в сторону резиденции премьера
время публикации: 19 октября 2024 г., 10:17 | последнее обновление: 19 октября 2024 г., 10:33
Примерно через два часа после сообщения о попадании вражеского дрона в одно из зданий в Кейсарии, в канцелярии Нетаниягу подтвердили, что беспилотник был запущен в сторону резиденции премьер-министра.
Биньямин Нетаниягу и его супруги в этот момент в здании не было.
Пострадавших в результате инцидента нет.
Отмечается, что по неизвестной причине в районе Кейсарии не сработала воздушная тревога.
В 08:17 пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что за последние часы было зафиксировано проникновение в Израиль из Ливана трех БПЛА, два из них были перехвачены, третий врезался в одно из зданий в Кейсарии.