В канцелярии Нетаниягу подтвердили, что вражеский БПЛА был запущен в сторону резиденции премьера

Примерно через два часа после сообщения о попадании вражеского дрона в одно из зданий в Кейсарии, в канцелярии Нетаниягу подтвердили, что беспилотник был запущен в сторону резиденции премьер-министра.

Биньямин Нетаниягу и его супруги в этот момент в здании не было.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Отмечается, что по неизвестной причине в районе Кейсарии не сработала воздушная тревога.

В 08:17 пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что за последние часы было зафиксировано проникновение в Израиль из Ливана трех БПЛА, два из них были перехвачены, третий врезался в одно из зданий в Кейсарии.