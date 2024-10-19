ЦАХАЛ: в районе Бинт-Джбейля ликвидирован заместитель местного командира "Хизбаллы"
время публикации: 19 октября 2024 г., 10:12 | последнее обновление: 19 октября 2024 г., 10:40
ЦАХАЛ сообщает, что в районе Бинт-Джбейля, на юге Ливана, был ликвидирован заместитель местного командира "Хизбаллы" Насер Абд Аль-Азиз Рашид, занимавшийся планированием и организацией терактов против граждан Израиля.
Силы ЦАХАЛа продолжают свои действия на юге Ливана.
Бойцы 36-й дивизии обнаружили и уничтожили большое количество оружия, в том числе пусковые ракетные установки, ракеты, боеприпасы, боевую технику.
Силы 98-й дивизии также обнаружили и уничтожили склады оружия на юге Ливана.