ЦАХАЛ: в районе Бинт-Джбейля ликвидирован заместитель местного командира "Хизбаллы"

ЦАХАЛ сообщает, что в районе Бинт-Джбейля, на юге Ливана, был ликвидирован заместитель местного командира "Хизбаллы" Насер Абд Аль-Азиз Рашид, занимавшийся планированием и организацией терактов против граждан Израиля.

Силы ЦАХАЛа продолжают свои действия на юге Ливана.

Бойцы 36-й дивизии обнаружили и уничтожили большое количество оружия, в том числе пусковые ракетные установки, ракеты, боеприпасы, боевую технику.

Силы 98-й дивизии также обнаружили и уничтожили склады оружия на юге Ливана.