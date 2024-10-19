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Израиль

ЦАХАЛ: в районе Бинт-Джбейля ликвидирован заместитель местного командира "Хизбаллы"

время публикации: 19 октября 2024 г., 10:12 | последнее обновление: 19 октября 2024 г., 10:40
ЦАХАЛ: в районе Бинт-Джбейля ликвидирован заместитель местного командира "Хизбаллы"
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что в районе Бинт-Джбейля, на юге Ливана, был ликвидирован заместитель местного командира "Хизбаллы" Насер Абд Аль-Азиз Рашид, занимавшийся планированием и организацией терактов против граждан Израиля.

Силы ЦАХАЛа продолжают свои действия на юге Ливана.

Бойцы 36-й дивизии обнаружили и уничтожили большое количество оружия, в том числе пусковые ракетные установки, ракеты, боеприпасы, боевую технику.

Силы 98-й дивизии также обнаружили и уничтожили склады оружия на юге Ливана.

Израиль
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