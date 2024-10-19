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Израиль

Разрешено к публикации имя мужчины, погибшего в результате ракетного обстрела из Ливана

время публикации: 19 октября 2024 г., 20:15 | последнее обновление: 19 октября 2024 г., 20:32
Разрешено к публикации имя мужчины, погибшего в результате ракетного обстрела из Ливана
Пресс-служба МАДА

Разрешено к публикации имя мужчины, погибшего возле Акко в результате ракетного обстрела из Ливана. Это – 50-летний Алексей Попов из Кирьят-Хаима.

Услышав воздушную тревогу, мужчина, возвращавшийся домой из магазина, остановил машину, и скончался из-за того, что в него попал осколок. Его друг, находившийся в машине рядом с ним, пригнулся и получил легкое ранение. Сообщается, что в Израиле у Алексея Попова осталась жена. Его дети живут в Украине.

Израиль
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В результате ракетного обстрела Акко погиб мужчина