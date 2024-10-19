ЦАХАЛ: за несколько минут по северу Израиля было выпущено не менее 60 ракет

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, после воздушной тревоги, прозвучавшей в 12:20, были зафиксированы не менее 30 ракет, выпущенных с территории Ливана. Часть из них была сбита, часть упала возле населенных пунктов. В Кирьят-Ате было осколок ракеты попал в дом, девять пострадавших.

После воздушной тревоги, прозвучавшей на севере страны в 12:25, было зафиксировано около 30 ракет. Часть из них была сбита, часть упала на открытой местности.