ЦАХАЛ: за несколько минут по северу Израиля было выпущено не менее 60 ракет
время публикации: 19 октября 2024 г., 12:58 | последнее обновление: 19 октября 2024 г., 12:58
Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, после воздушной тревоги, прозвучавшей в 12:20, были зафиксированы не менее 30 ракет, выпущенных с территории Ливана. Часть из них была сбита, часть упала возле населенных пунктов. В Кирьят-Ате было осколок ракеты попал в дом, девять пострадавших.
После воздушной тревоги, прозвучавшей на севере страны в 12:25, было зафиксировано около 30 ракет. Часть из них была сбита, часть упала на открытой местности.