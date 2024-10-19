Воздушная тревога на севере страны

В 12:22 – 12:23 воздушная тревога была слышна в Цфате, Элифелете, Коразим Веред а-Галиль, Амиаде, Кфар Шамай, Авивим, Бирия, в районе горы Мерон.

В 12:25 "Цева адом" вновь прозвучала в Верхней и Центральной Галилее, районе Хайского залива, на границе с Ливаном. Воздушная тревога была слышна в населенных пунктах Кирьят Бялик, Кирьят Ям, Кирьят Моцкин, Ясур, Акко, Кфар Масарик, Эйн а-Мифрац, Джудейда Макр, Тамра, Кабул, Эвен Менахем, Шомера, Штула, Зарит, Нетуа, Фассута, Барам, Довев, Ирон.