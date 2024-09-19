После вмешательства политиков репатриация братьев погибшего солдата будет одобрена

Братья 24-летнего старшего сержанта ЦАХАЛа Гери Гидеона Хангааля, бойца 90-го батальона "Нахшон" бригады "Кфир", который в результате теракта на 60-й трассе в Мате-Биньямин, скоро смогут репатриироваться в Израиль – страну, которую так любил их Гери и за которую он погиб. Это произойдет не без помощи политиков: соответствующую просьбу подал председатель комиссии по алие, абсорбции и диаспоре Одед Форер (НДИ) и сотрудники комиссии.

Форер обратился в Управление народонаселения с просьбой одобрить репатриацию двух братьев Гери Гидеона Хангааля, которые остались в Индии: семья погибшего солдата принадлежит к общине "Бней-Менаше".

После завершения траурной недели "шива" братья погибшего солдата придут в МВД, чтобы подать заявление о репатриации: получив запрос от комиссии по алие и интеграции, Управление народонаселения обещало осуществить процедуру репатриации осиротевших братьев Гери Гидеона как можно скорее.

"Старший сержант Гери Гидеон и его семья отдали государству Израиль самое дорогое, и воссоединение этой семьи и репатриация его братьев – меньшее, что мы можем сделать, – отметил Одед Форер. – Эта история вновь напоминает о необходимости принятия законопроекта, который я продвигаю в эти дни: законопроекта, который позволит членам семьи погибшего военнослужащего, не имеющим права на репатриацию по Закону о Возвращении, репатриироваться в Израиль после гибели солдата".