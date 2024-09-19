Предотвращена диверсия северной границе, ликвидированы террористы. Видео

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает подробности предотвращенной в понедельник, 16 сентября, диверсии на северной границе: двое террористов пытались совершить атаку с применением мощной взрывчатки против укреппункта ЦАХАЛа "Ципорен".

В районе границы с Ливаном были замечены вооруженные террористы, пытавшиеся подобраться к израильским позициям. Военнослужащие подразделений "Голани" и "Эгоз", используя дрон для наблюдения, навели на террористов артиллерийский огонь и авиацию.

ЦАХАЛ опубликовал видеозапись с нательных камер террористов, а также оперативную съемку переговоров военнослужащих. Опубликована также видеозапись ликвидации, сделанная с беспилотника.