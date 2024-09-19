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Израиль

Предотвращена диверсия северной границе, ликвидированы террористы. Видео

время публикации: 19 сентября 2024 г., 17:13 | последнее обновление: 19 сентября 2024 г., 17:29
Предотвращена диверсия северной границе, ликвидированы террористы. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает подробности предотвращенной в понедельник, 16 сентября, диверсии на северной границе: двое террористов пытались совершить атаку с применением мощной взрывчатки против укреппункта ЦАХАЛа "Ципорен".

В районе границы с Ливаном были замечены вооруженные террористы, пытавшиеся подобраться к израильским позициям. Военнослужащие подразделений "Голани" и "Эгоз", используя дрон для наблюдения, навели на террористов артиллерийский огонь и авиацию.

ЦАХАЛ опубликовал видеозапись с нательных камер террористов, а также оперативную съемку переговоров военнослужащих. Опубликована также видеозапись ликвидации, сделанная с беспилотника.

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