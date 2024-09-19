ЦАХАЛ наносит удары по террористическим целям на юге Ливана

Армия обороны Израиля наносит удары по целям террористической инфраструктуры "Хизбаллы" на территории Ливана. В официальном сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что террористическая организация "Хизбалла" превратила всю территорию южной части Ливана в поле боя.

В сообщении подчеркивается, что в домах граждан долгие годы размещалось оружие и устраивались склады боеприпасов, из гражданских объектов делались здания двойного назначения, под домами рылись террористические туннели.

Все это время "Хизбалла" использует гражданское население Ливана в качестве "живых щитов". ЦАХАЛ должен обеспечить безопасность Израиля и обеспечить возвращение жителей севера в свои дома.