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Израиль

ЦАХАЛ наносит удары по террористическим целям на юге Ливана

время публикации: 19 сентября 2024 г., 16:48 | последнее обновление: 19 сентября 2024 г., 16:48
ЦАХАЛ наносит удары по террористическим целям на юге Ливана
Ayal Margolin/Flash90

Армия обороны Израиля наносит удары по целям террористической инфраструктуры "Хизбаллы" на территории Ливана. В официальном сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что террористическая организация "Хизбалла" превратила всю территорию южной части Ливана в поле боя.

В сообщении подчеркивается, что в домах граждан долгие годы размещалось оружие и устраивались склады боеприпасов, из гражданских объектов делались здания двойного назначения, под домами рылись террористические туннели.

Все это время "Хизбалла" использует гражданское население Ливана в качестве "живых щитов". ЦАХАЛ должен обеспечить безопасность Израиля и обеспечить возвращение жителей севера в свои дома.

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