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Израиль

ЦАХАЛ уведомил о проведении учений на полигонах на севере страны

время публикации: 19 сентября 2024 г., 22:10 | последнее обновление: 19 сентября 2024 г., 22:18
ЦАХАЛ уведомил о проведении учений на полигонах на севере страны
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о проведении в ближайшие выходные учений на полигонах на севере страны.

В ходе учений жители близлежащих населенных пунктов могут слышать выстрелы и взрывы.

ЦАХАЛ просит граждан не заходить в закрытые военные зоны, не подвергать свои жизни опасности и не мешать выполнению поставленных перед силами безопасности задач.

Израиль
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