ЦАХАЛ уведомил о проведении учений на полигонах на севере страны

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о проведении в ближайшие выходные учений на полигонах на севере страны.

В ходе учений жители близлежащих населенных пунктов могут слышать выстрелы и взрывы.

ЦАХАЛ просит граждан не заходить в закрытые военные зоны, не подвергать свои жизни опасности и не мешать выполнению поставленных перед силами безопасности задач.