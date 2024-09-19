ЦАХАЛ уведомил о проведении учений на полигонах на севере страны
время публикации: 19 сентября 2024 г., 22:10 | последнее обновление: 19 сентября 2024 г., 22:18
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о проведении в ближайшие выходные учений на полигонах на севере страны.
В ходе учений жители близлежащих населенных пунктов могут слышать выстрелы и взрывы.
ЦАХАЛ просит граждан не заходить в закрытые военные зоны, не подвергать свои жизни опасности и не мешать выполнению поставленных перед силами безопасности задач.