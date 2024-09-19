СМИ: одна из ракет попала в станцию скорой помощи в Метуле

Из Метулы, в сторону которой было запущено из Ливана не менее семи ракет, поступают сообщения о попадании ракеты в здание станции скорой помощи "Маген Давид Адом". По предварительной информации, в самом пункте МАДА никто не пострадал.

По информации телеканала "Кан-11", в результате обстрела легко ранен член отряда самообороны.

Падение ракет привело к нескольким пожарам на территории города.

Самолеты ЦАХАЛа приступили к новому раунду атак на цели "Хизбаллы" на юге Ливана.