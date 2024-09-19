x
19 сентября 2024
|
последняя новость: 21:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 сентября 2024
|
19 сентября 2024
|
последняя новость: 21:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

СМИ: одна из ракет попала в станцию скорой помощи в Метуле

время публикации: 19 сентября 2024 г., 21:24 | последнее обновление: 19 сентября 2024 г., 21:24
СМИ: одна из ракет попала в станцию скорой помощи в Метуле
Ayal Margolin/Flash90

Из Метулы, в сторону которой было запущено из Ливана не менее семи ракет, поступают сообщения о попадании ракеты в здание станции скорой помощи "Маген Давид Адом". По предварительной информации, в самом пункте МАДА никто не пострадал.

По информации телеканала "Кан-11", в результате обстрела легко ранен член отряда самообороны.

Падение ракет привело к нескольким пожарам на территории города.

Самолеты ЦАХАЛа приступили к новому раунду атак на цели "Хизбаллы" на юге Ливана.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 сентября 2024

Воздушная тревога прозвучала в Метуле
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 сентября 2024

349-й день войны в Израиле: раненые и погибшие в результате обстрелов и атаки БПЛА на севере. Хронология событий