ЦАХАЛ атаковал объекты "Хизбаллы", включая склад оружия, на юге Ливана. Видео
время публикации: 19 сентября 2024 г., 08:33 | последнее обновление: 19 сентября 2024 г., 08:38
ЦАХАЛ сообщает, что израильские ВВС в ночь на 19 сентября атаковали здания военного назначения и склад оружия "Хизбаллы". Атаки осуществлялись в семи районах южного Ливана.
Удары по целям были нанесен в районах Шахин, Ат-Тайбэ, Блида, Мис аль-Джабаль, Айтарун, Кфар-Кила, Аль-Хиам.
Кроме того, артиллерия ЦАХАЛа наносила удары по целям на юге Ливана.