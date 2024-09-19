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Израиль

ЦАХАЛ атаковал объекты "Хизбаллы", включая склад оружия, на юге Ливана. Видео

время публикации: 19 сентября 2024 г., 08:33 | последнее обновление: 19 сентября 2024 г., 08:38
ЦАХАЛ атаковал объекты "Хизбаллы", включая склад оружия, на юге Ливана. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что израильские ВВС в ночь на 19 сентября атаковали здания военного назначения и склад оружия "Хизбаллы". Атаки осуществлялись в семи районах южного Ливана.

Удары по целям были нанесен в районах Шахин, Ат-Тайбэ, Блида, Мис аль-Джабаль, Айтарун, Кфар-Кила, Аль-Хиам.

Кроме того, артиллерия ЦАХАЛа наносила удары по целям на юге Ливана.

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