ЦАХАЛ атаковал объекты "Хизбаллы", включая склад оружия, на юге Ливана. Видео

ЦАХАЛ сообщает, что израильские ВВС в ночь на 19 сентября атаковали здания военного назначения и склад оружия "Хизбаллы". Атаки осуществлялись в семи районах южного Ливана.

Удары по целям были нанесен в районах Шахин, Ат-Тайбэ, Блида, Мис аль-Джабаль, Айтарун, Кфар-Кила, Аль-Хиам.

Кроме того, артиллерия ЦАХАЛа наносила удары по целям на юге Ливана.