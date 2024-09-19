ЦАХАЛ сообщил о гибели двух военнослужащих на севере Израиля

В четверг, 19 сентября, была разрешена к публикации информация о гибели на границе с Ливаном двух военнослужащих Армии обороны Израиля.

ИМЕНА ПОГИБШИХ

Майор резерва Наиль Фуарси, 43 года, из Магара, командир роты батальона "Херев" (229) дивизии "Барам" (300).

Сержант Томер Керен, 20 лет, из Хайфы, боец 51-го батальона бригады "Голани".

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) на разных фронтах погибли 346 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 715 военнослужащих ЦАХАЛа.