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Израиль

Внимание, розыск: пропала 53-летняя Ирина Стариковская

время публикации: 19 сентября 2024 г., 11:44 | последнее обновление: 19 сентября 2024 г., 11:44
Внимание, розыск: пропала 53-летняя Ирина Стариковская
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 53-летней Ирины Стариковской из Тверии/Бат-Яма. Ее видели 15 сентября в Тверии на улице Симтат а-Невиим. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.65, худощавое телосложение. Описания одежды нет.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 04-6728444.

Израиль
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