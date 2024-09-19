Внимание, розыск: пропала 53-летняя Ирина Стариковская

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 53-летней Ирины Стариковской из Тверии/Бат-Яма. Ее видели 15 сентября в Тверии на улице Симтат а-Невиим. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.65, худощавое телосложение. Описания одежды нет.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 04-6728444.