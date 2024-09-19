Ситуация на пляжах: жарко, волны до 1 метра, медуз почти нет

В четверг-субботу, 19-21 сентября, на побережье Средиземного моря будет жарко. Температура – до 31 градуса. Температура воды – 29-30 градусов. Волны – до 1 м. Условия для купания приемлемые.

Медуз около восточного побережья Средиземного моря почти нет, хотя в южной части побережья за последнюю неделю медузы встречались. Следить за ситуацией по медузам можно по сообщениям сайта Meduzot.co.il.

Отметим, что 17 сентября минздрав не рекомендовал купаться в Средиземном море в связи с загрязнением после дождя. 18 сентября на большинстве пляжей действовало то же распоряжение. Как правило, по прошествии двух суток после дождя вода в прибрежной зоне становится чистой.

В Эйлате очень жарко – до 40 градусов. В Эйлатском заливе волны до 0,4 м. Но временами возможно более значительное волнение. Температура воды – 28 градусов.

На берегу Кинерета температура до 33 градусов. Волны до 0,6 м. Температура воды – 30 градусов.

На пляжах много отдыхающих в выходные дни. Хотя медики рекомендуют сейчас воздерживаться от длительного пребывания под солнцем.

Лучше купаться рано утром или в вечерние часы.

Напоминаем: купание на пляжах, где нет спасателей, запрещено. К сожалению, многие этот запрет игнорируют.