Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 19 сентября, температура немного повысится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Утром возможен дождь на севере и на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 17-26 градусов, в Тель-Авиве – 23-30, в Хайфе – 23-28, в Эйлате – 25-36, в Беэр-Шеве – 19-30, в Мицпе-Рамоне – 18-30, на побережье Мертвого моря – 24-32, в Ашкелоне и Ашдоде – 22-30, в Ариэле – 19-27, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-31, на Голанских высотах – 19-28.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 29-30 градусов, высота волн – 60-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В пятницу ожидается небольшое повышение температуры, малооблачно. В субботу-воскресенье температура немного понизится, переменная облачность.