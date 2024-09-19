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Израиль

Восемь израильтян, получивших ранения в результате ракетного обстрела на севере, госпитализированы

время публикации: 19 сентября 2024 г., 09:56 | последнее обновление: 19 сентября 2024 г., 10:15
Шесть израильтян, получивших ранения в результате ракетного обстрела на севере, госпитализированы
Пресс-служба МАДА

Израильские СМИ сообщают, что в больницы доставлены восемь раненых в результате ракетного обстрела в Верхней Галилее. Состояние одного из раненых тяжелое.

Раненых доставили в больницы "Зив" в Цфате и РАМБАМ в Хайфе.

Ранее сообщалось, что утром 19 сентября район Тель Хай в Верхней Галилее был обстрелян противотанковыми ракетами.

ЦАХАЛ пока не комментирует.

Вскоре после обстрела вертолеты ЦАХАЛа нанесли удары по целям в южном Ливане.

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