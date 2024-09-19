Восемь израильтян, получивших ранения в результате ракетного обстрела на севере, госпитализированы
время публикации: 19 сентября 2024 г., 09:56 | последнее обновление: 19 сентября 2024 г., 10:15
Израильские СМИ сообщают, что в больницы доставлены восемь раненых в результате ракетного обстрела в Верхней Галилее. Состояние одного из раненых тяжелое.
Раненых доставили в больницы "Зив" в Цфате и РАМБАМ в Хайфе.
Ранее сообщалось, что утром 19 сентября район Тель Хай в Верхней Галилее был обстрелян противотанковыми ракетами.
ЦАХАЛ пока не комментирует.
Вскоре после обстрела вертолеты ЦАХАЛа нанесли удары по целям в южном Ливане.