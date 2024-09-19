Арестован израильтянин, завербованный Ираном для покушений на Нетаниягу, Галанта, Бара и Беннета

Разрешено к публикации: около месяца назад по итогам совместной работы общей службы безопасности (ШАБАК) и полиции Израиля был арестован гражданин Израиля, завербованный иранскими спецслужбами.

Арестованный – бизнесмен, длительное время проживавший в Турции и за это время обзаведшийся обширными связями в турецкой и иранской среде.

Согласно обвинительному заключению, в апреле 2024 года арестованный встретился с двумя гражданами Турции – Андреем Фаруком Асланом и Джунейдом Асланом, предложившим организовать ему встречу с иранским бизнесменом для продвижения совместной бизнес-деятельности.

В дальнейшем арестованному были организованы два тайных визита в Иран через турецкую границу в районе города Ван, где с ним встретились представители иранских спецслужб.

После вербовки арестованному было предложено выполнять для иранских спецслужб такие задания, как доставка денег и оружия и оказание давления на других агентов, не выполнивших свои задания.

После второго визита в Иран арестованному было предложено заняться организацией покушений на премьер-министра Биньямина Нетаниягу, министра обороны Йоава Галанта, главу ШАБАКа Ронена Бара. Также в списке потенциальных целей был экс-премьер-министр Нафтали Беннет и другие лица. Арестованный потребовал миллион долларов авансом.

Среди предложенных арестованному других задач – перевербовка агента "Мосада", поиск российских и американских агентов для ликвидации противников иранского режима в Европе и США.

В обвинении заключается, что в Иране отказались платить арестованному миллион долларов авансом, ограничившись выплатой 5000 евро за участие во встречах.