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Израиль

БАГАЦ вновь отклонил иск с требованием отстранить Нетаниягу от должности

время публикации: 01 апреля 2024 г., 14:24 | последнее обновление: 01 апреля 2024 г., 14:27
БАГАЦ вновь отклонил иск с требованием отстранить Нетаниягу от должности
SUD_Flash90. Фото Г.Йоханан_02

Высший суд справедливости отклонил иск, под которым подписались, среди прочих, бывшие руководители Генштаба Дан Халуц и Буги Яалон. В иске утверждалось, что глава правительства Биньямин Нетаниягу нарушил закон о недопустимости конфликта интересов: они утверждают, что решение о продолжении войны "Железные мечи" связано с желанием премьера помешать продолжению судебного разбирательства против него.

Судьи БАГАЦа отклонили иск, как необоснованный: в их вердикте указано, что аргументы истцов основаны на публикациях в прессе, и не могут быть доказаны при помощи фактов. Судьи БАШАЦа Офер Гроскопф, Халед Кабуб и Ноам Сольберг в своем решении указали, что утверждения истцов о якобы допускаемых Нетаниягу нарушениях в отношении ведения войны "Железные мечи" основаны на предположениях и домыслах.

"Утверждения о том, что на решения премьер-министра влияют интересы, связанные с его уголовным процессам, могут быть темой для авторской колонки в газете, но не основанием для судебного иска", – указано в вердикте.

Судьи также высказали критику в адрес истцов, подчеркнув, что со времени отклонения предыдущего иска с тем же требованием истцы все еще не смогли указать на конкретные действия, которые подкрепили бы их утверждения.

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