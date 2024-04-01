ЦАХАЛ подтверждает: БПЛА попал в здание на территории военной базы в Эйлате
время публикации: 01 апреля 2024 г., 13:40 | последнее обновление: 01 апреля 2024 г., 13:43
Командование ЦАХАЛа подтвердило, что БПЛА, прилетевший со стороны Иордании, попал в Эйлате в здание на территории военной базы, причинив незначительный ущерб.
В ночь на 1 апреля в Эйлате, Эйлоте и промзоне Шхорет сработала тревога "Цева адом". Было объявлено о возможном вторжении БПЛА.
Вскоре после этого ЦАХАЛ подтвердил, что около Эйлата была обнаружена подозрительная воздушная цель, которая пересекла границу Израиля с востока. Было подтверждено, что со стороны Иордании летел БПЛА, который попал в здание.
"Цель упала в районе Эйлатского залива, жертв нет, зданию нанесен незначительный ущерб", – заявляет ЦАХАЛ.
Судя по опубликованной информации, этот БПЛА мог быть запущен с территории Иордании, Ирака, Саудовской Аравии или Йемена.