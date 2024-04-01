ЦАХАЛ подтверждает: БПЛА попал в здание на территории военной базы в Эйлате

Командование ЦАХАЛа подтвердило, что БПЛА, прилетевший со стороны Иордании, попал в Эйлате в здание на территории военной базы, причинив незначительный ущерб.

В ночь на 1 апреля в Эйлате, Эйлоте и промзоне Шхорет сработала тревога "Цева адом". Было объявлено о возможном вторжении БПЛА.

Вскоре после этого ЦАХАЛ подтвердил, что около Эйлата была обнаружена подозрительная воздушная цель, которая пересекла границу Израиля с востока. Было подтверждено, что со стороны Иордании летел БПЛА, который попал в здание.

"Цель упала в районе Эйлатского залива, жертв нет, зданию нанесен незначительный ущерб", – заявляет ЦАХАЛ.

Судя по опубликованной информации, этот БПЛА мог быть запущен с территории Иордании, Ирака, Саудовской Аравии или Йемена.