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Ицхак Герцог направил президенту Украины письмо поддержки в годовщину дня памяти жертв Бучи

время публикации: 01 апреля 2024 г., 21:23 | последнее обновление: 01 апреля 2024 г., 22:03
Ицхак Герцог направил президенту Украины письмо поддержки в годовщину дня памяти жертв Бучи
AP Photo/Nariman El-Mofty; AP Photo/Andrew Kravchenko

Президент Израиля Ицхак Герцог направил президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо с выражением соболезнований и поддержки в день второй годовщины дня памяти жертв Бучи.

"Я шлю мои персональные соболезнования руководству и народу Украины и, вместе с народом Израиля, выражаю народу Украины сочувствие и солидарность", - говорится в письме.

"Мы скорбим по убитым детям, женщинам и мужчинам, а также по семьям, жизнь которых никогда не будет прежней. Мы чувствуем их боль и безусловно осуждаем такие зверства".

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