Ицхак Герцог направил президенту Украины письмо поддержки в годовщину дня памяти жертв Бучи

Президент Израиля Ицхак Герцог направил президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо с выражением соболезнований и поддержки в день второй годовщины дня памяти жертв Бучи.

"Я шлю мои персональные соболезнования руководству и народу Украины и, вместе с народом Израиля, выражаю народу Украины сочувствие и солидарность", - говорится в письме.

"Мы скорбим по убитым детям, женщинам и мужчинам, а также по семьям, жизнь которых никогда не будет прежней. Мы чувствуем их боль и безусловно осуждаем такие зверства".