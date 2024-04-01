Ицхак Герцог направил президенту Украины письмо поддержки в годовщину дня памяти жертв Бучи
время публикации: 01 апреля 2024 г., 21:23 | последнее обновление: 01 апреля 2024 г., 22:03
Президент Израиля Ицхак Герцог направил президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо с выражением соболезнований и поддержки в день второй годовщины дня памяти жертв Бучи.
"Я шлю мои персональные соболезнования руководству и народу Украины и, вместе с народом Израиля, выражаю народу Украины сочувствие и солидарность", - говорится в письме.
"Мы скорбим по убитым детям, женщинам и мужчинам, а также по семьям, жизнь которых никогда не будет прежней. Мы чувствуем их боль и безусловно осуждаем такие зверства".
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// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 31 марта 2023