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Пресс-секретарь ЦАХАЛа не упомянул на брифинге о ликвидации командующего силами "Кудс" в Дамаске

время публикации: 01 апреля 2024 г., 21:03 | последнее обновление: 01 апреля 2024 г., 21:03
Официальный представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари
David Cohen/Flash90

Официальный представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари вечером 1 апреля провел очередной брифинг, посвященный последним действиям армии в секторе Газы, а также на северных границах.

Даниэль Хагари сообщил о завершении операции в больнице "Шифа", в ходе которой были ликвидированы более 200 боевиков, более 900 были задержаны, из которых около 500 являются членами ХАМАСа и "Исламского джихада". "Задержанные боевики в ходе расследования раскрывают данные, которые будут использованы нами", – сказал он.

Хагари возложил ответственность за разрушение больницы "Шифа" на ХАМАС. Он сказал, что на территории больницы было больше боевиков, чем врачей и пациентов, которых в общей сложности было не больше 300 человек.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа прокомментировал удар, нанесенный иракским беспилотником по военно-морской базе в Эйлате. "Этой ночью беспилотник, управляемый Ираном, поразил строение на военно-морской базе. Мы расследуем этот инцидент, чтобы извлечь уроки и улучшить нашу оборону".

Даниэль Хагари сообщил, что начальник Генштаба утвердил план боевых действий командования Северного округа. При этом он сказал, что на данный момент инструкции для населения в тылу остаются без изменений. "Мы находимся в состоянии войны, и мы не должны расслабляться", – сказал он, призвав население строго следовать указаниям Службы тыла.

Даниэль Хагари не упомянул о ликвидации в Дамаске двух высокопоставленных офицеров иранских сил "Кудс", эта операция Ливаном и Сирией приписывается Израилю. На вопрос журналистов о ликвидации в Дамаске Хагари заявил, что ЦАХАЛ не комментирует публикации в зарубежных СМИ.

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