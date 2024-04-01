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Израиль

ЧП в Газе: командир базы ВВС перепутал кнопки, находясь за штурвалом Apache

время публикации: 01 апреля 2024 г., 12:29 | последнее обновление: 01 апреля 2024 г., 12:29
ЧП в Газе: командир базы ВВС перепутал кнопки, находясь за штурвалом Apache
Ofer Zidon/Flash90

Недавно в секторе Газы произошел инцидент, в ходе которого вертолет Apache, прикрывавший перемещение сухопутного подразделения ЦАХАЛа, открыл огонь в опасной близости от солдат.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Как сообщает портал Walla, за штурвалом вертолета находился командир базы ВВС "Неватим" полковник И. Первичное разбирательство показало, что опытнейший пилот по ошибке нажал не на ту кнопку.

Следует отметить, что в ходе действий ЦАХАЛа в секторе Газы во время Войны "Железных мечей" имели место несколько инцидентов гибели военнослужащих в результате "дружественного огня".

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