Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны девять подозреваемых

1 апреля силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) задержали девять подозреваемых в террористической деятельности в Иудее и Самарии. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Операции проводились в Сабах аль-Хире, а также в Дуре (к югу от Хеврона), где военные обыскали дом террориста, совершившего нападение в Ган-Явне, и допросили его родственников.

С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны более 3600 подозреваемых в терроре, около 1600 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.