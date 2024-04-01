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Израиль

Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны девять подозреваемых

время публикации: 01 апреля 2024 г., 12:17 | последнее обновление: 01 апреля 2024 г., 12:17
Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны девять подозреваемых
Пресс-служба ЦАХАЛа

1 апреля силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) задержали девять подозреваемых в террористической деятельности в Иудее и Самарии. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Операции проводились в Сабах аль-Хире, а также в Дуре (к югу от Хеврона), где военные обыскали дом террориста, совершившего нападение в Ган-Явне, и допросили его родственников.

С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны более 3600 подозреваемых в терроре, около 1600 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.

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