x
01 апреля 2024
|
последняя новость: 17:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 апреля 2024
|
01 апреля 2024
|
последняя новость: 17:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

"Аль-Арабия": атаковано иранское консульство в Дамаске, убиты шестеро иранцев

время публикации: 01 апреля 2024 г., 17:39 | последнее обновление: 01 апреля 2024 г., 17:54

Базирующаяся в Лондоне мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) передает, что "израильская авиация" атаковала цель в районе Аль-Мазэ на западе Дамаска.

Телеканал "Аль-Арабия" сообщает о взрывах возле иранского консульства в Дамаске, которое в настоящее время выполняет функции посольства. Утверждается, что в результате атаки погибли шестеро иранцев.

Официально эта информация пока не подтверждена.

В воскресенье вечером сирийское информационное агентство SANA сообщило, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в пригороде Дамаска. Военный источник сообщил агентству, что атака была осуществлена примерно в 21:30. Удары наносились со стороны Голанских высот. В результате "израильской агрессии" были ранены два человека.

По данным SOHR, целью атаки стали "научно-исследовательские центы" в районах Джамрайя и Ад-Димас. Взрывы были слышны в столице Сирии. Вскоре

SOHR сообщила, что после удара ВВС ЦАХАЛа по целям в районах Джамрайя и Ад-Димас (около Дамаска) на значительной территории распространился неприятный запах.

Источником запаха, по всей видимости, является склад на территории научно-исследовательского центра в Джамрайе. По словам местных жителей, этот запах похож на запах серы или горящего пластика, некоторые говорят, что чувствуют легкое удушье.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 апреля 2024

Арабские источники сообщают об атаках Израиля на цели в Сирии и в Ливане
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 01 апреля 2024

SOHR: после удара ВВС ЦАХАЛа по складу НИИ в Дамаске ощущают неприятный запах
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 31 марта 2024

ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по двум "научно-исследовательским центрам" в пригороде Дамаска
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 31 марта 2024

SOHR: израильские ВВС нанесли удары в Дараа. ЦАХАЛ: перехвачена цель, летевшая из Сирии