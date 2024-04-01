"Аль-Арабия": атаковано иранское консульство в Дамаске, убиты шестеро иранцев

Базирующаяся в Лондоне мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) передает, что "израильская авиация" атаковала цель в районе Аль-Мазэ на западе Дамаска.

Телеканал "Аль-Арабия" сообщает о взрывах возле иранского консульства в Дамаске, которое в настоящее время выполняет функции посольства. Утверждается, что в результате атаки погибли шестеро иранцев.

Официально эта информация пока не подтверждена.

В воскресенье вечером сирийское информационное агентство SANA сообщило, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в пригороде Дамаска. Военный источник сообщил агентству, что атака была осуществлена примерно в 21:30. Удары наносились со стороны Голанских высот. В результате "израильской агрессии" были ранены два человека.

По данным SOHR, целью атаки стали "научно-исследовательские центы" в районах Джамрайя и Ад-Димас. Взрывы были слышны в столице Сирии. Вскоре

SOHR сообщила, что после удара ВВС ЦАХАЛа по целям в районах Джамрайя и Ад-Димас (около Дамаска) на значительной территории распространился неприятный запах.

Источником запаха, по всей видимости, является склад на территории научно-исследовательского центра в Джамрайе. По словам местных жителей, этот запах похож на запах серы или горящего пластика, некоторые говорят, что чувствуют легкое удушье.