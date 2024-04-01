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Израиль

Предъявлены обвинения мошеннику, выманившему у лечащего врача 5,5 млн шекелей

время публикации: 01 апреля 2024 г., 09:48 | последнее обновление: 01 апреля 2024 г., 09:58
Предъявлены обвинения мошеннику, выманившему у лечащего врача 5,5 млн шекелей
Photo by Nati Shohat/Flash90

Государственная прокуратура передала в Беэр-Шевский окружной суд обвинительное заключение против жителя поселка Штулим Бруно Ваки (52), которому вменяется в вину мошенничество в особо крупных размерах.

Согласно тексту обвинения, Ваки познакомился со своей жертвой, врачом по специальности, когда пришел к ней на прием в ее клинику. Во время приема они разговорились и врач рассказала ему о тяжбе, которую она ведет во Франции с бывшим мужем по поводу прав на наследство.

Обвиняемый убедил жертву, что может помочь ей разобраться с наследством, затем представил ей поддельные документы, свидетельствующие, что ее имущество в Израиле может отойти к детям ее мужа от первого брака.

Он вынудил жертву продать с убытком недвижимость в Израиле и под разными предлогами выманил у нее в общей сложности 5,5 миллионов шекелей.

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