Предъявлены обвинения мошеннику, выманившему у лечащего врача 5,5 млн шекелей

Государственная прокуратура передала в Беэр-Шевский окружной суд обвинительное заключение против жителя поселка Штулим Бруно Ваки (52), которому вменяется в вину мошенничество в особо крупных размерах.

Согласно тексту обвинения, Ваки познакомился со своей жертвой, врачом по специальности, когда пришел к ней на прием в ее клинику. Во время приема они разговорились и врач рассказала ему о тяжбе, которую она ведет во Франции с бывшим мужем по поводу прав на наследство.

Обвиняемый убедил жертву, что может помочь ей разобраться с наследством, затем представил ей поддельные документы, свидетельствующие, что ее имущество в Израиле может отойти к детям ее мужа от первого брака.

Он вынудил жертву продать с убытком недвижимость в Израиле и под разными предлогами выманил у нее в общей сложности 5,5 миллионов шекелей.