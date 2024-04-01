ЦАХАЛ в Газе: завершена операция в "Шифе", нанесены удары по целям в разных районах сектора. Видео

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в Газе. Завершена операция в районе больницы "Шифа" в городе Газа, которая длилась несколько недель.

В операции на территории больницы "Шифа" и около нее были задействованы силы 401-й бригады, морского спецназа "Шайетет-13", спецназа "Дувдеван" и разведроты бригады "Нахаль". С 17 марта здесь были ликвидированы сотни террористов, задержаны более 500 подозреваемых в терроре.

В центре сектора Газы боевой вертолет атаковал здание, из которого боевики террористической организации ХАМАС вели наблюдение за военными. Кроме того, ударами с воздуха были ликвидированы несколько боевиков, в их числе один снайпер.

В Хан-Юнисе силы бригады "Коммандос" продолжают операцию в районе Аль-Амаль. В ближнем бою убито несколько боевиков, обнаружены оружие и взрывные устройства.

Бойцы бригады "Гивати" в ближнем бою ликвидировали нескольких боевиков.

Авиация ЦАХАЛа нанесла серию ударов по целям в районе Хан-Юниса. В частности, были атакованы грузовик и автомобиль, в которых находились боевики.