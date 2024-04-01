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Израиль

В Тель-Шеве задержана родственница одного из лидеров ХАМАСа, подстрекавшая к террору

время публикации: 01 апреля 2024 г., 08:13 | последнее обновление: 01 апреля 2024 г., 08:18
В Тель-Шеве задержана родственница одного из лидеров ХАМАСа, подстрекавшая к террору
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) провели в Тель-Шеве в Негеве операцию, в ходе которой была задержана 57-летняя женщина – родственницы одного из лидеров ХАМАСа, подозреваемая в подстрекательстве к террору.

По данным израильских спецслужб, эта женщина считала себя активисткой ХАМАСа и не только поддерживала террор, но и контактировала с боевиками ХАМАСа.

В ходе обыска в ее доме были обнаружены доказательства причастности подозреваемой к преступлениям против безопасности государства Израиль.

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