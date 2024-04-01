Силы ЦАХАЛа в ночь на 1 апреля действовали в Туль-Кареме, около Шхема, около Хеврона

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 1 апреля действовали в Туль-Кареме, около Шхема (в Байте, Себастии), около Хеврона (в Хирбэт Калкасе, Дир Самате), около Бейт-Лехема (в Аль-Хадэре), около Калькилии (в районе Аззуна).

Происходили столкновения.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 1 апреля.

В Хизмэ, к северу от Иерусалима, израильскими военными разрушены заправка и автомойка.

Пограничная полиция действовала в лагере беженцев Шуафат, на севере Иерусалима.