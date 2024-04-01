Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 1 апреля, температура повысится и будет значительно выше среднесезонной. Малооблачно. Без осадков.

В Иерусалиме – 17-27 градусов, в Тель-Авиве – 17-29, в Хайфе – 19-27, в Эйлате – 23-35, в Беэр-Шеве – 20-31, в Мицпе-Рамоне – 16-25, на побережье Мертвого моря – 21-32, в Ашкелоне и Ашдоде – 17-28, в Ариэле – 19-28, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 17-32, на Голанских высотах – 17-30.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19-20 градусов, высота волн – 30-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-восточный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – северо-восточный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – северный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 15 км/ч).

Во вторник – без существенных изменений. В среду-четверг температура понизится, солнечно.