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Израиль

В бою на юге сектора Газы погиб старший сержант Надав Коэн

время публикации: 01 апреля 2024 г., 05:59 | последнее обновление: 01 апреля 2024 г., 06:04
В бою на юге сектора Газы погиб старший сержант Надав Коэн
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что в бою на юге сектора Газы погиб старший сержант Надав Коэн, 20 лет, из Хайфы, боец 77-батальона 7-й бригады "Саар ми-Голан".

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) в Газе погибли 256 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 600 военнослужащих ЦАХАЛа.

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