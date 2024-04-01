ЦАХАЛ сообщает, что в бою на юге сектора Газы погиб старший сержант Надав Коэн, 20 лет, из Хайфы, боец 77-батальона 7-й бригады "Саар ми-Голан".

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) в Газе погибли 256 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 600 военнослужащих ЦАХАЛа.