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Израиль

Врачи продолжают бороться за жизни двух раненых в теракте в Ган-Явне

время публикации: 01 апреля 2024 г., 07:29 | последнее обновление: 01 апреля 2024 г., 07:52
Врачи продолжают бороться за жизни двух раненых в теракте в Ган-Явне
Yossi Aloni/Flash90

Больница "Асута" в Ашдоде, в которую вчера были доставлены трое раненых в теракте в Ган-Явне, сообщила, что врачи продолжают бороться за жизни двух из них.

"Двое взрослых раненых поступили к нам в крайне тяжелом состоянии с серьезными ранениями головы. После стабилизации их состояния они были переправлены в больницы "Ихилов" и "Бейлинсон" для проведения нейрохирургических операций", – говорится в сообщении.

Несовершеннолетний раненый, получивший ранения средней степени тяжести, находится в операционной.

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