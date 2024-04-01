Врачи продолжают бороться за жизни двух раненых в теракте в Ган-Явне

Больница "Асута" в Ашдоде, в которую вчера были доставлены трое раненых в теракте в Ган-Явне, сообщила, что врачи продолжают бороться за жизни двух из них.

"Двое взрослых раненых поступили к нам в крайне тяжелом состоянии с серьезными ранениями головы. После стабилизации их состояния они были переправлены в больницы "Ихилов" и "Бейлинсон" для проведения нейрохирургических операций", – говорится в сообщении.

Несовершеннолетний раненый, получивший ранения средней степени тяжести, находится в операционной.