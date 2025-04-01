Дорожные работы по обновлению 4-го шоссе: один из съездов на Ашдод будет закрыт

Компания "Нетивей Исраэль" сообщает, что в воскресенье и понедельник, 6-7 апреля 2025 года, с 22:00 до 05:00 утра, будут проводиться работы по укладке асфальта в рамках проекта по добавлению полосы для большегрузных автомобилей на шоссе №4.

В связи с этим съезды на шоссе №4 в южном направлении на развязке Ашдод-Север будут закрыты для движения.

Водителям предлагается альтернативный маршрут: выезд в северном направлении с последующим движением до следующей развязки (Явне-Юг), разворот на развязке и движение в южном направлении (Ашдод).

Обратите внимание: возможны заторы на дорогах.

Компания "Нетивей Исраэль" приносит извинения за временные неудобства, благодарит за терпение и желает приятной и безопасной поездки, передает пресс-служба муниципалитета Ашдода.