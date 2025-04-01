Суд отменяет судебный запрет на публикацию дела "Катаргейт"

Мировой суд в Ришон ле-Ционе удовлетворил просьбу нескольких СМИ об отмене запрета на публикацию подробностей дела "Катаргейт".

По просьбе представителей полиции, возражающих против отмены запрета, распоряжение суда вступит в силу 2 апреля. В ближайшие часы будет подана апелляция на это решение.

Дело "Катаргейт" официально называется "Ракевет бэ-шаар".

Полиция просит продлить на девять дней срок содержания под стражей главных фигурантов дела

Эли Фельдштейна и Йонатана Уриха. Еще двое подозреваемых, среди которых журналист, переведены под домашний арест.

Напомним, что бывший пресс-секретарь офиса премьер-министра Эли Фельдштейн и советник премьер-министра Йонатан Урих были задержаны 31 марта. После допроса полиция приняла решение оставить их под стражей.

31 марта премьер-министр Биньямин Нетаниягу дал свидетельские показания, однако не является подозреваемым.

Напомним, что в рамках дела "Катаргейт" рассматриваются подозрения, согласно которым некоторые бывшие и нынешние сотрудники канцелярии премьер-министра получали деньги от катарских компаний за пиар-услуги, которые оказывали якобы правительству этой страны. Одним из подозреваемых является Эли Фельдштейн. Большую часть времени он не считался формальным сотрудником канцелярии премьер-министра, так как не получил допуска служб безопасности к работе в офисе главы правительства.

В расследовании этого дела принимает участие общая служба безопасности (ШАБАК).

Биньямин Нетаниягу опубликовал видео, в котором прокомментировал свою встречу со следователями. "Как только меня попросили дать показания, я сказал, что освобожу для этого время и отвечу на все вопросы незамедлительно. Полиция ответила: нам потребуется четыре часа, но через час у них уже закончились вопросы. Они взяли полуторачасовой перерыв, вернулись на десять минут. Я попросил показать материалы или что-то, но у них не было ничего. Я был поражен. Я понимал, что речь идет о политически ангажированном расследовании, но я не понимал, насколько! Полиция взяла в заложники Эли Фельдштейна и Йонатана Уриха, она усложняет им жизнь – просто так, без всякой причины. Это политическая охота, и делается это с единственной целью – не допустить отставки главы ШАБАКа".