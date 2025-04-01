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Израиль

Подрезанные крылья, разбитый клюв: пустельгу держали в клетке во дворе дома в Лоде

Криминал в арабском секторе
Животные
время публикации: 01 апреля 2025 г., 12:58 | последнее обновление: 01 апреля 2025 г., 13:05
Подрезанные крылья, разбитый клюв: пустельгу держали в клетке во дворе дома в Лоде
Пресс-служба Управления природы и парков

Сотрудники полиции Лода в сопровождении бойцов пограничной полиции МАГАВ проводили накануне вечером плановую операцию в районе Неве-Ярак в Лоде. Во дворе одного из домов они обнаружили клетку с незаконно содержащейся в ней обыкновенной пустельгой ("баз мацуй").

На место были вызваны инспекторы Управления природы и парков, которые осторожно и безопасно изъяли птицу. При первичном осмотре выяснилось, что хищник находится в плохом состоянии, по всей видимости, ставшем результатом длительного содержания в ненадлежащих условиях.

Пустельгу доставили в больницу для диких животных при рамат-ганском зоопарке "Сафари" в надежде, что после лечения и реабилитации она сможет вернуться в свою естественную среду обитания. Сотрудники полиции задержали 23-летнего местного жителя по подозрению в незаконной охоте на охраняемых животных и торговле ими.

Из больницы при "Сафари" сообщили, что пустельга прибыла в очень плохом состоянии. Ее привезли в клетке, где она содержалась, по клетке были разбросаны куски мяса. Обследование показало, что пустельга страдает от множественных ран на восковице (участок над ноздрями), все ее перья обрезаны, птица очень худая и апатичная.

По словам специалистов, пустельге предстоит длительная реабилитация, и пока неясно, сможет ли она вернуться в природу в будущем. Персонал больницы сделает все возможное, чтобы это все же произошло.

Если вам известно о незаконно содержащемся в домашних условиях диком животном или птице, просьба обратиться в центр Управления природы и парков по телефону *3639 или в полицию по телефону 100.

Израиль
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