Подтверждена ликвидация в Бейруте командира "Хизбаллы" и "Кудса"

ЦАХАЛ и ШАБАК опубликовали новое заявление по поводу ночного удара по зданию в Дахии, на юге Бейрута. Подтверждено, что был ликвидирован Хасан Али Махмуд Бадир – один из командиров подразделения 3900 террористической организации "Хизбалла" и иранского подразделения "Кудс".

"Недавно Хасан Бадир действовал в сотрудничестве с террористической организацией ХАМАС, направляя террористов ХАМАСа и помогая им в разработке плана серьезной атаки против израильских мирных граждан в ближайшем будущем", – сказано в заявлении ЦАХАЛа и ШАБАКа.

Подчеркивается, что речь шла об угрозе, которую было необходимо устранить немедленно.

Также отмечается, что планирование теракта, который готовил Бадир, является грубым нарушением соглашения о прекращении огня.

Подробности планов террористов пока не разглашаются.

В ночь на 1 апреля ЦАХАЛ и ШАБАК заявили, что израильские ВВС в Бейруте, в районе Дахия, атаковали террориста "Хизбаллы", который руководил боевиками ХАМАСа и помогал им в подготовке нападения на мирных израильтян. "Террорист представлял реальную и непосредственную угрозу, поэтому ЦАХАЛ и ШАБАК осуществили атаку с целью устранения угрозы", – было сказано в первом заявлении.

"Хизбалла" это заявление израильских военных и спецслужб пока не комментирует. Но телеканал "Аль-Маядин" подтвердил, что среди убитых в результате этой атаки есть некий активист "Хизбаллы".

Министерство здравоохранения Ливана сообщает о трех убитых и семи раненых в результате авиаудара ЦАХАЛа по цели в Дахии.

Авиаудар был точечным: повреждены верхние три этажа здания, при этом нижние этажи не пострадали, хотя во многих окнах вылетели стекла. Также повреждено множество автомобилей на стоянке под домом.

Источник, близкий к "Хизбалле", сообщил французскому информационному агентству AFP, что в результате удара израильских ВВС по зданию в районе Дахия на юге Бейрута был убит Хасан Бадир – высокопоставленный командир "Хизбаллы", отвечавший за "палестинское досье". В момент атаки Хасан Бадир находился дома вместе со своей семьей.

Предыдущий удар ВВС ЦАХАЛа по целям в Дахии был осуществлен вечером 28 марта. Тогда была атакована инфраструктура для хранения беспилотных летательных аппаратов, используемых воздушным подразделением террористической организации "Хизбалла". Кроме того, на юге Ливана были атакованы штабы, военная инфраструктура, пусковые ракетные установки и боевики террористической организации "Хизбалла".

Атаки были осуществлены в ответ на ракетный обстрел севера Израиля. "Хизбалла" заявляла о своей непричастности к обстрелу. Власти Ливана также утверждали, что "Хизбалла" не была причастна к ракетному обстрелу израильской территории. Были задержаны некие "сирийцы и палестинцы", подозреваемые в осуществлении ракетной атаки.