Экс-глава правительства Нафтали Беннет зарегистрировал свою партию

Экс-глава правительства Нафтали Беннет зарегистрировал новую партию. Партия зарегистрирована под временным названием "Беннет 2026".

Отметим, что опросы общественного мнения, проводившиеся 14-м, 12-м и 13-м каналами, показывали: если бы выборы в Кнессет проводились сегодня и Нафтали Беннет принял бы в них участие вместе со своей партией, он мог бы составить серьезную конкуренцию "Ликуду".

Беннет единственный на сегодняшний день политик, который обходит Нетаниягу в опросах о соответствии должности премьер-министра.

Беннет находился в Кнессете, начиная с 2013 года. Он занимал пост премьер-министра с 13 июня 2021 года по 30 июня 2022. Позднее отказался от участия в выборах в Кнессет 25 созыва.

В последние месяцы немало говорилось о возможных союзах, которые Беннет может создать. В частности, речь шла о возможности совместного участия в выборах с Авигдором Либерманом. Бывшая министр юстиции Айелет Шакед рассказала в интервью подкасту Надава Пери, что пытается привести к такому союзу.

Беннет активно критикует правительство и премьер-министра Биньямина Нетаниягу за то, как ведется война.