Неудачное назначение Шарвита и "Катаргейт". Видеокомментарий Габи Вольфсона

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии политического обозревателя Габи Вольфсона – о политике во время войны и перемирия.

В годовщину своего второго вступления в должность премьер-министра Биньямин Нетаниягу оказался в центре нового политического скандала, связанного с попыткой назначить главу ШАБАКа.

Кандидат без опыта в разведке, но с историей участия в протестах, вызвал резкое разделение мнений. Под давлением изнутри партии и, по слухам, из личного окружения, Нетаниягу был вынужден отступить от решения. Утром 1 апреля его офис объявил, что рассматриваются другие кандидатуры.

Параллельно развивается дело "Катаргейт", в рамках которого были задержаны советники премьер-министра. Сам Нетаниягу допрошен как свидетель, но ситуация продолжает набирать обороты.

8 апреля состоится судьбоносное заседание Верховного суда по вопросу руководства ШАБАК. Коалиция сохраняет стабильность, несмотря на внутренние противоречия, а выборы, по прогнозам, возможны не ранее 2026 года.

На фоне этих событий продолжаются переговоры с ХАМАСом. Израиль усиливает давление, добиваясь прогресса по освобождению заложников, однако условия следующего этапа сделки остаются крайне сложными.

Что будет с руководством ШАБАКа, и удастся ли Нетаниягу сохранить контроль над ситуацией? Об этом – в нашем новом выпуске.

Габи Вольфсон работает в редакции Newsru.co.il с 2013 года. На нашем сайте публиковались сотни его интервью с политиками, а также еженедельные политические обзоры.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Габи Вольфсона на канале "Непечатное. Говорим о главном".