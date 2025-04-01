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Израиль

В Бней-Браке тяжело травмирован мужчина, ехавший на электросамокате

время публикации: 01 апреля 2025 г., 13:15 | последнее обновление: 01 апреля 2025 г., 13:19
В Бней-Браке тяжело травмирован мужчина, ехавший на электросамокате
Пресс-служба МАДА

Во вторник, 1 апреля, в Бней-Браке на улице Мордехай Анилевич был тяжело травмирован мужчина примерно 35 лет, ехавший на электросамокате.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что пострадавший, получивший травмы головы и конечностей, в бессознательном состоянии был направлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере.

Обстоятельства этого происшествия уточняются.

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