В Бней-Браке тяжело травмирован мужчина, ехавший на электросамокате
время публикации: 01 апреля 2025 г., 13:15 | последнее обновление: 01 апреля 2025 г., 13:19
Во вторник, 1 апреля, в Бней-Браке на улице Мордехай Анилевич был тяжело травмирован мужчина примерно 35 лет, ехавший на электросамокате.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что пострадавший, получивший травмы головы и конечностей, в бессознательном состоянии был направлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере.
Обстоятельства этого происшествия уточняются.