ДТП около границы с Египтом, тяжело травмирован мотоциклист
время публикации: 01 апреля 2025 г., 15:02 | последнее обновление: 01 апреля 2025 г., 15:07
Днем 1 апреля на 12-й трассе около перекрестка Саярим (пересечение 10-й и 12-й трасс, около границы с Египтом) произошла авария, в результате которой был тяжело травмирован 21-летний мужчина, ехавший на мотоцикле.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что пострадавший направлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.
Обстоятельства аварии уточняются.