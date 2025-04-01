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Израиль

ДТП около границы с Египтом, тяжело травмирован мотоциклист

ДТП
Мада
время публикации: 01 апреля 2025 г., 15:02 | последнее обновление: 01 апреля 2025 г., 15:07
ДТП около границы с Египтом, тяжело травмирован мотоциклист
Пресс-служба МАДА

Днем 1 апреля на 12-й трассе около перекрестка Саярим (пересечение 10-й и 12-й трасс, около границы с Египтом) произошла авария, в результате которой был тяжело травмирован 21-летний мужчина, ехавший на мотоцикле.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что пострадавший направлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Обстоятельства аварии уточняются.

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