ДТП около границы с Египтом, тяжело травмирован мотоциклист

Днем 1 апреля на 12-й трассе около перекрестка Саярим (пересечение 10-й и 12-й трасс, около границы с Египтом) произошла авария, в результате которой был тяжело травмирован 21-летний мужчина, ехавший на мотоцикле.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что пострадавший направлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Обстоятельства аварии уточняются.