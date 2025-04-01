ЦАХАЛ: в Иудее и Самарии ночью задержали 16 подозреваемых в терроре
время публикации: 01 апреля 2025 г., 15:32 | последнее обновление: 01 апреля 2025 г., 15:37
ЦАХАЛ и ШАБАК сообщают, что за последние сутки в Иудее и Самарии были задержаны 16 разыскиваемых по подозрению в терроре. В Туль-Кареме была обнаружена лаборатория, в которой производили взрывные устройства. Кроме того, конфискованы две единицы огнестрельного оружия.
Помимо Туль-Карема, операции проводились в Кабатии и Тамуне.
В северной Самарии продолжается операция "Железная стена".