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Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 1 апреля: шарав, жарко, вечером дожди на севере

Погода
Дожди
время публикации: 01 апреля 2025 г., 05:48 | последнее обновление: 01 апреля 2025 г., 05:56
Прогноз погоды в Израиле на 1 апреля: шарав, жарко, вечером дожди на севере
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 1 апреля, температура существенно повысится и будет значительно выше среднесезонной. Сильный восточный пустынный ветер (шарав). Облачно. Во второй половине дня жара спадет, влажность повысится, ожидаются дожди на севере страны, возможно с грозами.

В Иерусалиме – 19-27 градусов, в Тель-Авиве – 20-30, в Хайфе – 21-29, в Эйлате – 23-30, в Беэр-Шеве – 18-31, в Мицпе-Рамоне – 18-30, на побережье Мертвого моря – 24-30, в Ашкелоне и Ашдоде – 19-30, в Ариэле – 20-28, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-26, на Голанских высотах – 19-28.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19-20 градусов, высота волн – 40-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 35 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 55 км/ч), в районе Эйлатского залива – южный (до 15 км/ч).

В среду температура понизится. В четверг – небольшое повышение температуры. В пятницу похолодает.

Израиль
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